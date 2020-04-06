На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Кіровоградській області 5 квітня зафіксували першу смерть від COVID-19.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

​​​​​​Загалом в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.

«Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб із контактного кола по раніше виявленим випадкам», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.

За даними Worldometers, станом на ніч понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,272,860, з них летальних 69,424, одужали 261,593 осіб.