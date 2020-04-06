На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Укрінформ
У Кіровоградській області 5 квітня зафіксували першу смерть від COVID-19.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.
Загалом в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.
«Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб із контактного кола по раніше виявленим випадкам», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.
За даними Worldometers, станом на ніч понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,272,860, з них летальних 69,424, одужали 261,593 осіб.