На Кіровоградщині зареєстрували сім пацієнтів із коронавірусом

У Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено перші сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. П’ять випадків зафіксовано у Кропивницькому, а два – у Долинському районі.

Про це інформувала головний санітарний лікар області Надія Оперчук 2 квітня на брифінгу. повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Усі пацієнти госпіталізовані й знаходяться під наглядом медиків. Щодо вікової категорії, п’ятеро хворих на COVID-19 віком від 35 до 49 років, ще двоє пацієнтів віком старше 50 років», – зазначила Оперчук.

За її словами, встановлено коло осіб, які контактували з семи хворими на коронавірус. Йдеться про 256 осіб.

«Усі контактні особи підписали згоду на самоізоляцію терміном на 14 днів. Кожний буде проходити тестування для виявлення ймовірного захворювання на коронавірусну інфекцію. Діагностика відбуватиметься методом застовування експрес-тестів і ПЛР-діагностики», – зазначила Оперчук.

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За словами головного санітарного лікаря, сьогодні обласний лабораторний центр методом ПЛР-тестування відпрацьовує ще дві підозри. Йдеться мешканців Кропивницького.

«Чоловік із Долинського району, який хворіє на коронавірус, уже знаходиться на стадії одужання. Біологічний матеріал пацієнта доставлений у вірусологічну лабораторію обласного лабцентру для діагностування методом ПЛР-реакції», – прокоментувала Оперчук.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.