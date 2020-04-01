На Кіровоградщині зафіксували ще два випадки коронавірусу

На Кіровоградщині зареєстрували ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області зафіксовано вже шестеро людей, хворих на COVID-19.

Про це повідомив сьогодні, 1 квітня, на брифінгу голова ОДА Андрій Балонь.

«Хворі госпіталізовані й перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків. По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб», – повідомив Балонь.

Читайте також: Через коронавірус Кабмін посилює обмеження на пересування

Як зазначив голова ОДА, наразі ще чотири підозри захворювання на COVID-19 відпрацьовуються в обласному лабораторному центрі методом ПЛР-тестування. Це люди, які перебували в контакті з хворими на коронавірус.