На Одещині підтвердили шостий випадок коронавірусу

Лабораторний центр МОЗ в Одеській області зареєстрував пізно ввечері 27 березня шостий позитивний результат дослідження на Covid-19.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"В Одесі лабораторним центром отримано ще один позитивний результат дослідження на COVID-19. Жінка 1963 року народження повернулася з Франції, після виявлення симптомів звернулася до медиків", зазначив Куций.

Очільник ОДА уточнив, що в області вже "зафіксовано 6 випадків захворювання на COVID-19".

Як повідомляв Укрінформ, лише один із п'яти виявлених в Одесі хворих на коронавірус перебуває у стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні. Четверо обрали режим самоізоляції і перебувають в Одесі та в Києві.