Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень

Пенсійний фонд України автоматично нарахує пенсіонерам кошти на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тисячі гривень, виділених Кабінетом міністрів України.

Про це ідеться у відеороз'ясненні, опублікованому на сторінці ПФУ в Facebook.

«В умовах карантину держава виділила необхідні кошти на виплату одноразової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 000 гривень. Доплату отримають близько 10 мільйонів осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 000 гривень. Кошти Пенсійний фонд України нарахує автоматично, без звернень пенсіонерів», - ідеться у відео.

Також у ньому зазначається, що виплату розпочнуть після виділення коштів з державного бюджету.

«Гроші на особисті банківські картки зарахують невідкладно. Укрпошта забезпечить доставку коштів пенсіонерам додому протягом 5 днів. Тим, кому з різних причин допомогу не доставлять в перші 5 днів, вона буде виплачена разом із пенсією», - інформують у ПФУ.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 1 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році.

Так, Пенсійному фонду України доручено у квітні 2020 року забезпечити проведення виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1 000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5 000 гривень.

29 березня 2020 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт закону № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік на повторне перше читання.

Згідно з пропонованими змінами, Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 19,6 млрд грн.