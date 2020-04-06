Комітет соцполітики хоче заслухати Шмигаля щодо ринку праці та бюджету

Комітет ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів вирішив провести слухання за участю Прем’єр-міністра, міністрів фінансів, соціальної політики та розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також керівників Фонду соцстрахування та Держцентру зайнятості щодо забезпечення виконання зобов’язань, змін на ринку праці та зайнятості населення для забезпечення дохідної частини.

Таке рішення ухвалено на засіданні комітету в режимі відеоконференцзв’язку в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідну пропозицію під час розгляду комітетом питань порядку денного оприлюднила голова фракції «Батьківщина», член комітету Юлія Тимошенко.

«Я пропоную заслухати прем’єр-міністра на комітеті, міністра фінансів і просто послухати, що вони будуть робити. Тому що 122 млрд мінус дохідної частини бюджету... нам не те, що ми не зможемо приймати закони будь-кого з нас, а нам доведеться знову робити секвестр бюджету і знову бити по соціальних видатках. Тому це шлях в нікуди», - наголосила Тимошенко, запропонувавши також заслухати ще й міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Її пропозицію підтримала голова комітету Галина Третьякова.

Народні депутати запропонували ще запросити міністра соціальної політики, а також – керівників Фонду соціального страхування України та Державної служби зайнятості.

Всі присутні члени комітету підтримали пропозицію.

«Робимо це у форматі комітетських слухань, термінових. Не знаю, коли вони будуть готові, дамо їм тиждень-два», - сказала Третьякова.

Водночас Тимошенко попросила провести слухання не в режимі онлайн.

«Прохання зробити це в очному режимі, не в режимі скайпу. Вдягнемо скафандри і прийдемо на роботу. Подивитися в очі їм хочеться, послухати, поставити їм питання», - додала вона.

Орієнтовну дату проведення слухань на засіданні комітету не зазначили.