Великі платники податків у першому кварталі сплатили до бюджету понад 83 мільярди
Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної податкової служби.
"Протягом січня-березня поточного року великими платниками податків сплачено до державного бюджету 83,1 млрд грн. Це складає 54,4% загального збору по Україні. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума надходжень зросла на 1,9 млрд грн",- йдеться в повідомленні.
В Офісі великих платників податків ДПС відмітили значний приріст платежів до бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень – березень 2019) по акцизному податку, який цього року склав 14,5 млрд грн, що на 1,9 млрд грн або на 15,2% більше, ніж за І квартал 2019 року та податку на прибуток – 22,5 млрд грн, а цей показник більше на 2,6 млрд грн, або на 13,4%.
Так з початку року надійшло більше 3,9 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 16,2%, або на 553,2 млн грн більше, ніж за три місяці 2019 року.
Сплачено також 16,7 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 2 млрд грн, або на 13,6 % більше минулорічних показників.