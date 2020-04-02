У березні митниця "здала" до бюджету 84% від плану

У березні 2020 року надходження до державного бюджету України від Державної митної служби становили 29 мільярдів гривень (1,1 мільярда доларів США) або 84% від запланованого у бюджеті.

Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов у Facebook.

"Підбиваємо результати місяця. У березні 2020 року надходження держбюджету від митниці становили 29 млрд грн (1,1 млрд дол.) або 84% від запланованого у бюджеті", - йдеться у повідомленні.

Нефьодов пояснив, що митниця збирає податки з імпорту товарів. Обсяг оподатковуваного імпорту у березні 2020 року склав 5,2 млн тонн або 4,4 млрд доларів. Це на 13,5% менше по вазі і на 4,7% менше по вартості у порівнянні з березнем 2019 року. При цьому у березні 2020 року обсяг нарахованих до сплати митних платежів (% від вартості товару, який ввозиться в Україну) дорівнював 1,1 млрд доларів, що на 3,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами Нефьодова, у бюджет-2020 закладено, що оподаткований імпорт у березні зросте на +11,3%, натомість він впав - до -4,7%. "На цей чинник впливає декілька факторів: падіння цін на сировину (падають ціни на нафту, прокат тощо), проблеми із поставками з Китаю через коронавірус, обмеження руху на кордонах", - пояснив очільник митниці.

Він також додав, що курсова різниця гривні між плановою та фактичною у березні 2020 року склала -2,2%.

"Таким чином, обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 та порушення логістичних ланцюгів вже позначаються на товарообігу між Україною та світом. І ця тенденція, на жаль, характерна для усіх країн", - зазначив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4 березня розкритикував уряд Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою та падіння промисловості.

За словами Президента, недовиконання держбюджету за два місяці 2020 року становило майже 16 млрд грн, з них 13 млрд грн - це провал надходжень від митниці.

Пізніше Нефьодов заявив, що надходження до державного бюджету від митниці на початку 2020 року були меншими, ніж планувалося, через зміну курсу долара та спад у промисловості.

В Україні для запобігання швидкому поширенню коронавірусної інфекції закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинили міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Пізніше Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

В Україні станом на 2 квітня зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали. За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 становить 986 776, з них 50 508 летальних, одужали 206 372 людини.