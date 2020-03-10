“Митниця не друкує гроші”: Нефьодов пояснив скорочення надходжень у бюджет

“Митниця не друкує гроші”: Нефьодов пояснив скорочення надходжень у бюджет

Укрінформ
Надходження до державного бюджету від митниці на початку 2020 року були меншими, ніж планувалося, через зміну курсу долара та спад у промисловості.

Про це в ефірі радіо НВ сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Фіскальні органи - це не скарбничка, яка друкує кошти. Митниця збирає певний відсоток від імпорту, який надходить в країну. Бюджет, який був складений на цей рік, складався ще влітку минулого року в зовсім іншій макроекономічній ситуації. Курс тоді був вищий за 27 грн, і при цьому імпорт активно зростав. У бюджет цього року закладений середній курс на рівні 27 грн за долар та закладено зростання імпорту на рівні 11,3%, тоді як зараз курс складає 24,8, а імпорт не зростає, а падає", - сказав Нефьодов.

Окрім цього, факторами, що вплинули на обсяг надходжень до митниці, є загальне падіння цін через уповільнення світової економіки, а також падіння в українській промисловості.

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Митниця має працювати, "як коректний калькулятор", не має права закривати очі на заниження митної вартості чи підміну одних товарів іншими, наголосив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4 березня розкритикував уряд Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою та падіння промисловості.

За словами Президента, недовиконання держбюджету за два місяці 2020 року становило майже 16 млрд грн, з них 13 млрд грн - це провал надходжень від митниці.

Того ж дня Верховна Рада відправила у відставку Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

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