“Митниця не друкує гроші”: Нефьодов пояснив скорочення надходжень у бюджет

Надходження до державного бюджету від митниці на початку 2020 року були меншими, ніж планувалося, через зміну курсу долара та спад у промисловості.

Про це в ефірі радіо НВ сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Фіскальні органи - це не скарбничка, яка друкує кошти. Митниця збирає певний відсоток від імпорту, який надходить в країну. Бюджет, який був складений на цей рік, складався ще влітку минулого року в зовсім іншій макроекономічній ситуації. Курс тоді був вищий за 27 грн, і при цьому імпорт активно зростав. У бюджет цього року закладений середній курс на рівні 27 грн за долар та закладено зростання імпорту на рівні 11,3%, тоді як зараз курс складає 24,8, а імпорт не зростає, а падає", - сказав Нефьодов.

Окрім цього, факторами, що вплинули на обсяг надходжень до митниці, є загальне падіння цін через уповільнення світової економіки, а також падіння в українській промисловості.

Митниця має працювати, "як коректний калькулятор", не має права закривати очі на заниження митної вартості чи підміну одних товарів іншими, наголосив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4 березня розкритикував уряд Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою та падіння промисловості.

За словами Президента, недовиконання держбюджету за два місяці 2020 року становило майже 16 млрд грн, з них 13 млрд грн - це провал надходжень від митниці.

Того ж дня Верховна Рада відправила у відставку Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.