Голова Держказначейства вважає значною “діру” в бюджеті

У попередніх роках бюджет України демонстрував недовиконання дохідної частини, проте в січні цього року цифра становила 24%, що досить таки суттєво.

Про це сказала голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз в інтерв'ю UBR.ua.

"Я хочу сказати, насправді в попередніх роках теж було невиконання, але в цьому році особливо", - сказала Слюз, при цьому додавши, що це досить відчутне падіння щодо недоотримання доходів.

Як повідомляв Укрінформ, доходи державного бюджету за січень 2020 року становили 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн (24,5%) менше планового показника на цей місяць.

Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні вказують істотні зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.

За підсумками 2019 року до державного бюджету України не надійшло близько 0,9% запланованих у бюджеті доходів.

У Мінфіні зазначають, що причиною недовиконання бюджету на близько 9 млрд грн ($366,9 млн) (якщо зіставити із запланованими на цей рік доходами) була зміна в макроекономічній ситуації.