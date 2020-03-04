Зеленський: За два місяці нового року невиконання держбюджету — майже 16 мільярдів

Президент України Володимир Зеленський розкритикував уряд під керівництвом Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою та падіння рівня промисловості.

Про це він сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За два місяці нового року невиконання держбюджету — майже 16 млрд грн, ми повинні говорити правду, що 13 із них — це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла, а нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій із контрабандою. Та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправила митницю у нокаут”, - сказав Глава держави.

За його словами, митниця має працювати ефективно та збирати кошти у державний бюджет, а не “лайки” у фейсбуці.

На думку Президента, уряд також не зміг впоратися із такою проблемою, як падіння рівня промисловості. “Воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах. На жаль, уряд не надав інструменти, які стимулюють внутрішні виробничі потужності. Індустріальна слава України поступово стає спогадом. Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро говоритимуть, що це було давно і неправда”, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.

Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Відставка Прем’єр-міністра, у разі ухвалення парламентом відповідного рішення, означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.