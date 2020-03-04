Зеленський: Українцям замало здобутків уряду, тому "потрібні нові мізки і нові серця"
Про це він сказав під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Давайте будемо об'єктивними. Цей уряд має здобутки - це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральним бізнесом та нелегальними АЗС, початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися ці всі роки, кредити малому та середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці нашої країни, але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало, і це є правда. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топкорупції, але не красти - замало", - заявив Зеленський.Позачергове засідання ВР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Він додав, що чинний склад Кабміну - це уряд нових облич, але облич - замало: "Потрібні нові мізки та нові серця".
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.
Напередодні увечері стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.