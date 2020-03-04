Зеленський: Українцям замало здобутків уряду, тому "потрібні нові мізки і нові серця"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям замало здобутків чинного уряду, тому потрібно провести кадрові зміни.

Про це він сказав під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Давайте будемо об'єктивними. Цей уряд має здобутки - це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками, зокрема гральним бізнесом та нелегальними АЗС, початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися ці всі роки, кредити малому та середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці нашої країни, але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало, і це є правда. Так, дійсно, це перший уряд, де немає топкорупції, але не красти - замало", - заявив Зеленський.

Позачергове засідання ВР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він додав, що чинний склад Кабміну - це уряд нових облич, але облич - замало: "Потрібні нові мізки та нові серця".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР має розглянути питання про Кабінет міністрів.

Напередодні увечері стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.