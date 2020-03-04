Позачергова Рада: депутати розглядають "перезапуск" Кабміну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту.

У залі зареєструвалося 347 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним, на позачерговому засіданні Ради планується розгляд питання "Про Кабінет міністрів України".

Напередодні ввечері, за результатами засідання фракції "Слуга народу", стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Крім того, на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати заслухають інформацію про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від "Слуги народу".

Також порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд чотирьох законопроєктів. Депутати планують схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Передбачається також розгляд законопроєкту №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил)".

Депутати мають намір ратифікувати Рамковий договір між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Крім того, у другому читанні планується розгляд законопроєкту №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".