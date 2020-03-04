Нові міністри: Верещук розповіла, як голосуватиме Рада

Народні депутати проголосують окремо за призначення нових міністрів закордонних справ та оборони і пакетом – за весь інший склад нового уряду.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи питання кадрових ротацій в Кабінеті міністрів.

"Вчора було голосування, воно не було сигнальним, воно було формальним. За відставку Прем’єра проголосували всі, крім трьох, тобто три утримались. За нового Прем’єра, тобто за призначення Шмигаля, всі проголосували… А отже, нас було понад 236 в кінцевому результаті, якщо я не помиляюсь. Таким чином, у мене немає сумніву, що відставка Прем’єра Гончарука буде прийнята, а призначення Шмигаля буде проголосовано", - повідомила Верещук.

Відповідаючи на запитання Укрінформу щодо голосування за членів нового Кабінету міністрів, Верещук зазначила: "Склад уряду буде проголосовано, як я щойно почула від колег. Міністр закордонних справ, міністр оборони, як вертикаль Президента, буде голосуватись окремо, а решта складу уряду буде голосуватись разом. Там будуть як ті люди, які залишаються на своїх посадах, рівно як і люди, яких призначатимуть".

Депутат спростувала можливість зміни позицій депутатів пропрезидентської фракції перед голосуванням і зазначила, що заявляти про свою згоду чи незгоду депутати мали можливість напередодні голосування. Тож зміна уряду відбудеться, зазначила Верещук.

Коментуючи кандидатуру майбутнього міністра оборони – Андрія Тарана, депутат заявила, що це призначення підсилить позиції команди Президента. "Є позитивне ставлення (до Тарана – ред.). Я вважаю, що ця людина фахівець, пройшов усі сходинки кар’єрного росту, став генералом, не працюючи лише в кабінетах, дійсно має хороший послужний список, знає добре англійську, працював у США, тобто із зовнішніми партнерами у нас не буде проблем щодо співпраці. Вважаю, що таке призначення додасть нової якості - це професіоналізм помножений на досвід", - заявила Верещук.

Читайте також: Комітет рекомендував Раді прийняти відставку Гончарука

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.