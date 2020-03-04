Комітет рекомендував Раді прийняти відставку Гончарука

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримати відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу вранці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відповідно до п.12 ч.1 ст. 85 та ч. 2 ст. 115 Конституції України прийняти відставку Прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука. Керуючись п.1 ч. 1 ст. 15 закону України "Про комітети Верховної Ради України", доручити народним депутатам України, членам комітету, внесли на розгляд Верховної Ради України відповідний проєкт постанови", - оголосив голова профільного комітету Андрій Клочко.

Рішення підтримали 23 члени комітету із 25 присутніх на засіданні.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.