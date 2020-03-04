У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Гончарука

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Проєкт постанови зареєстрований під номером 3158.

Текст документа наразі відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, профільний комітет парламенту у середу рекомендував Раді ухвалити відповідну постанову.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.