“Голос” вимагає поіменного голосування за кожного нового міністра

“Голос” вимагає поіменного голосування за кожного нового міністра

Укрінформ
Депутатська фракція "Голос" вимагає поіменного розгляду та голосування за кожного нового міністра під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня.

Про це заявив голова партії "Голос" Святослав Вакарчук на брифінгу в кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже голосування за перший уряд пів року тому показало, що насправді не все так склалося, як гадалося: тому що вже тоді уряд голосувався пакетом, декого з цих людей ніхто не знав, програми міністри не представляли й все відбувалося в так званому турборежимі. До чого призвів цей турборежим ми з вами сьогодні бачимо. Тому партія «Голос» має декілька ключових тез, і ми щиро думаємо, що їх поділяють більшість людей... До влади мають прийти люди, для яких державні інтереси – на першому місці, сьогодні потрібні люди зі стратегічною візією, і які будуть готові відстоювати свої принципи й головне знатимуть як їх втілити в життя. Тому потрібне поіменне голосування за уряд: вони мають усі вийти, свою програму розказати, що і ті хто будуть за них голосувати, і український народ, і професіонали, які сидять у цій залі, голови комітетів почули, з ким вони надалі матимуть справу. По-друге, дуже важливо, щоб ми не забули, що силові структури про які сьогодні теж йтиме мова раптом не загубилися у питаннях уряду, а це – ключова сьогодні тема", - сказав Вакарчук.

Зважаючи на важливість питання діяльності силових і правоохоронних органів, фракція "Голосу" закликає змінити Порядок денний позачергового засідання.

"Питання правоохоронних органів і ситуації в них є питанням номер один, і ми вимагаємо, щоб порядок денний був змінений, щоб спочатку ми розглядали ситуацію в силових структурах в контексті того, що зараз збираються порушувати питання про відставку Генерального прокурора", - додав Вакарчук.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента. Проєкт постанови про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що у разі ухвалення документу означатиме автоматичну відставку всього складу уряду, у Верховній Раді зареєстровано 4 березня.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

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Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

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