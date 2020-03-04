“Голос” вимагає поіменного голосування за кожного нового міністра

Депутатська фракція "Голос" вимагає поіменного розгляду та голосування за кожного нового міністра під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня.

Про це заявив голова партії "Голос" Святослав Вакарчук на брифінгу в кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже голосування за перший уряд пів року тому показало, що насправді не все так склалося, як гадалося: тому що вже тоді уряд голосувався пакетом, декого з цих людей ніхто не знав, програми міністри не представляли й все відбувалося в так званому турборежимі. До чого призвів цей турборежим ми з вами сьогодні бачимо. Тому партія «Голос» має декілька ключових тез, і ми щиро думаємо, що їх поділяють більшість людей... До влади мають прийти люди, для яких державні інтереси – на першому місці, сьогодні потрібні люди зі стратегічною візією, і які будуть готові відстоювати свої принципи й головне знатимуть як їх втілити в життя. Тому потрібне поіменне голосування за уряд: вони мають усі вийти, свою програму розказати, що і ті хто будуть за них голосувати, і український народ, і професіонали, які сидять у цій залі, голови комітетів почули, з ким вони надалі матимуть справу. По-друге, дуже важливо, щоб ми не забули, що силові структури про які сьогодні теж йтиме мова раптом не загубилися у питаннях уряду, а це – ключова сьогодні тема", - сказав Вакарчук.

Зважаючи на важливість питання діяльності силових і правоохоронних органів, фракція "Голосу" закликає змінити Порядок денний позачергового засідання.

"Питання правоохоронних органів і ситуації в них є питанням номер один, і ми вимагаємо, щоб порядок денний був змінений, щоб спочатку ми розглядали ситуацію в силових структурах в контексті того, що зараз збираються порушувати питання про відставку Генерального прокурора", - додав Вакарчук.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента. Проєкт постанови про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що у разі ухвалення документу означатиме автоматичну відставку всього складу уряду, у Верховній Раді зареєстровано 4 березня.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.