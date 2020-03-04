"Батьківщина" голосуватиме за відставку Гончарука й уряду

Депутатська фракція «Батьківщина» планує підтримати відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і відповідно чинного складу уряду під час голосування у Верховній Раді.

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив член фракції Валентин Наливайченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, фракція буде голосувати за відставку. Уряд профанів має піти геть», - сказав Наливайченко.

Водночас на запитання, чи планує фракція підтримати нові призначення Кабінету Міністрів, політик наголосив, що спочатку має бути презентована програма дій нового уряду.

«Фракція «Батьківщина» наполягає на найголовнішому. По-перше, має бути представлена програма діяльності нового уряду із зазначенням конкретних відповідальних і строків виконання. У нас є перша вимога – сьогодні новий уряд має проіндексувати пенсії. Друга вимога фракції «Батьківщина» – нарешті взяти цілий пакет законопроєктів, які нами розроблені і внесені ще на початку вересня минулого року про індексацію пенсій, про медицину, про справедливу ціну на газ, тобто, розвернути країну правильним курсом, який має виконувати новий уряд. Те, що уряд профанів Гончарука має піти, - ми це вимагали і робили це чесно перед всіма виборцями, перед журналістами, ще коли був звіт уряду, ми вимагали, щоб вони пішли у відставку», - пояснив Наливайченко.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.