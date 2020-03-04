Фракція “Слуга народу” визначатиметься з відставкою Рябошапки після його звіту

Депутатська фракція "Слуга народу" має намір приймати рішення щодо можливої відставки генпрокурора Руслана Рябошапки після заслуховування його звіту під час позачергового засідання ВР 4 березня.

Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є питання по реформі прокуратури, стосовно того, що під час реформи не завжди відбувається поточна діяльність, тобто, не висуваються підозри. Я думаю, що сьогодні ми послухаємо звіт Генерального прокурора – і будемо робити тоді висновки», - сказав Корнієнко.

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При цьому він зауважив, що у фракції наразі немає рішення чи підтримувати проєкт постанови щодо висловлення недовіри Рябошапці.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.