Фінальний список кандидатів до оновленого уряду буде близько 12:00 – Корнієнко

Фінальний список кандидатів на посади міністрів буде сформовано близько 12:00 - після завершення усіх консультацій, які наразі тривають.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще ведуться перемовини. Ми конкретні прізвища не називаємо до фіналу перемовин, щоб не було тиску. Я думаю, що ближче до 12:00 (з’явиться список – ред.)", - сказав Корнієнко.

Зокрема, на запитання, хто очолить Міністерство енергетики, політик зауважив, що питання досі дискутується.

Водночас він не підтвердив інформацію про те, чи перебуває наразі Президент України у приміщенні Верховної Ради для проведення консультацій.

"Мені не відомо. Президент України – це питання національної безпеки: ми не можемо знати його графік", - сказав Корнієнко.

Читайте також: У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Гончарука

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 березня, о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.