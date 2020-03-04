Комітет Ради розгляне проєкт постанови про недовіру Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні в середу, 4 березня, розгляне проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці (№3154).

Про це в коментарі Укрінформу повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності буде розглядатися постанова про звільнення Рябошапки. Те, що зараз говорять у кулуарах, то більшість використає свою улюблену тактику уникнення відповідальності за рішення. Тобто на комітеті, скоріш за все, буде прийнято рішення направити цю постанову на розгляд зали, оскільки комітет не зможе визначитися. Тим самим, фактично без жодних аргументованих підстав, без аналізу звіту, це буде зроблено на маніпулятивній аргументації, бо постанова насправді повністю не відповідає дійсності", - зазначив Юрчишин.

Засідання комітету планується на 14.10.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більш як 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".

У пояснювальній записці зазначається, що, зокрема, "за більш ніж пів року перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави".

Згідно з п. 25 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради входить надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України генерального прокурора та висловлення недовіри генеральному прокуророві.

Висловлення недовіри генпрокурору має наслідком його відставку з посади.

Верховна Рада 29 серпня 2019 року призначила Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора. До цього він працював заступником глави Офісу Президента.