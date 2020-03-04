“Батьківщина” - про відставку Рябошапки: заслухаємо звіт і визначимося
Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив член фракції Валентин Наливайченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Питання щодо відставки Рябошапки - це інтрига всередині самої президентської фракції. Тому хай вони скажуть або справжні підстави, звідки ця інтрига взялася, або хай не втягують інших. Це кулуарщина, договорняки - ми в такому участі не беремо. Ми, якщо силовики будуть звітувати, будемо слухати їхні звіти та визначатися. Але прозоро, не за закритими дверима», - сказав Наливайченко.
Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.
У середу, 4 березня, Рада на позачерговому засіданні планує заслухати інформацію про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.