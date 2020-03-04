“Батьківщина” - про відставку Рябошапки: заслухаємо звіт і визначимося

Фракція партії "Батьківщина" планує визначитися у питанні стосовно висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці та можливої відставки за результатами його звіту на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив член фракції Валентин Наливайченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питання щодо відставки Рябошапки - це інтрига всередині самої президентської фракції. Тому хай вони скажуть або справжні підстави, звідки ця інтрига взялася, або хай не втягують інших. Це кулуарщина, договорняки - ми в такому участі не беремо. Ми, якщо силовики будуть звітувати, будемо слухати їхні звіти та визначатися. Але прозоро, не за закритими дверима», - сказав Наливайченко.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.

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У середу, 4 березня, Рада на позачерговому засіданні планує заслухати інформацію про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.