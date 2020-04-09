Як безпечно зустріти Великдень і посвятити паски - рекомендації вірянам і священникам

Напередодні Великодня, що цьогоріч і відбувається за умов епідемії коронавірусу, Міністерство культури та інформаційної політики закликає священнослужителів та вірян дотримуватися правил карантину.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті міністерства.

«Міністерство культури та інформаційної політики звертається до лідерів (релігійних громад – ред.) та всіх священнослужителів з проханням максимально дотримуватися офіційно запроваджених урядом України правил карантину, аби не наражати себе, своїх близьких та друзів, а також всіх віруючих на очевидну небезпеку», - підкреслюють автори звернення.

При цій нагоді у МКІП нагадують основні правила та дають рекомендації щодо організації пасхальних урочистостей та обрядів. А саме про те, що у храмах не може перебувати більше, аніж 10 осіб: священнослужителів, які здійснюють священнодійство, членів кліру та притчу, без яких це служіння не може відбутися; що при здійсненні священнодійства важливо дотримуватися дистанції, намагатися уникати безпосереднього контакту, виходячи з того, що на одну особу має припадати не менше 5 кв. м. площі церковної споруди.

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Зазначається, що присутні у храмі, окрім тих, хто безпосередньо провадить службу чи співає на кліросі, повинні надягати маски. Кожній релігійній громаді радять організувати, зокрема за сприяння власних парафіян та ктиторів, онлайн-трансляцію богослужіння.

«За безпосереднього сприяння МКІП та у взаємодії з Суспільним телебаченням на весь період дії карантину організовано телевізійні трансляції з головних святинь десяти релігійних організацій України. Безпосередньо у часі пасхальних відзначень буде інтенсифіковано і графік цих трансляцій, і розширено число релігійних організацій, з храмів яких буде організовано відповідні трансляції», - інформують в міністерстві.

Там закликають з надзвичайною відповідальністю та застосуванням всіх засобів безпеки поставитися до організації освячень пасок, при цьому у всіх випадках уникаючи скупчення вірян.

Зокрема, у сільській місцевості такі освячення рекомендується організувати, запропонувавши священнослужителям освячувати пасхальні кошики при кожному подвір’ї, щоб господарі при цьому знаходилися на безпечній відстані – 1,5-2 м.

У містах радять убезпечити процес освячень через попереднє здійснення цього обряду у пекарнях (закладах торгівлі) або через налагодження процесу індивідуального освячення пасок (при храмі чи біля помешкань за умов, що віряни перебуватимуть на безпечній відстані одне від одного) впродовж щонайменше двох днів – у суботу, напередодні свята, та протягом всієї неділі, безпосередньо у день Пасхи.

МКІП також рекомендує кожній релігійній структурі утворити спеціальний підрозділ чи надати нових повноважень вже існуючим, щоб координувати протиепідеміологічні заходи та надавати узгоджені з представниками влади рекомендації для священнослужителів та віруючих як у перед пасхальний, так і пасхальний періоди.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим, зокрема забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.