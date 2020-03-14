Заборона на в'їзд іноземцям та закриття сполучення: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів на засіданні у суботу ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 березня ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачено:

тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян);

- тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Цим документом також Міністерству закордонних справ доручено поінформувати про зазначені обмеження дипломатичних представників іноземних держав в Україні, а також закордонні дипломатичні установи.

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Крім того, на засіданні уряд уповноважив заступника міністра охорони здоров'я – головного державного санітарного лікаря на здійснення окремих повноважень. А саме: щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів те епідемій.

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Також доручено визначити уповноважених осіб, які виконуватимуть функції головних державних санітарних лікарів в регіонах.

Уряд у суботу, 14 березня, зібрався на позачергове засідання для виконання рішень РНБО.

Як повідомлялося, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

За останніми даними, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.