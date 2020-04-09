Глава УГКЦ закликає вірян не приходити до церкви на Великдень

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у спеціальному зверненні дав детальні поради щодо поведінки на Страсний тиждень та Великдень.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

"УГКЦ вводить диспензу від церковної заповіді, яка нам каже щонеділі і кожного свята брати участь у богослужінні в храмі. У зв'язку з цими надзвичайними обставинами церква знімає цей обов'язок і кличе вас залишатися вдома та дивитися онлайн-трансляцію... Друга диспенза стосується особливого обов'язку в час Великого посту – готуючись до Пасхи обов'язково приступати до Святих Таїнств Сповіді і Причастя. Дбаючи про ваше здоров'я, наша церква проголосила диспензу, звільнення і від цього обов'язку. Його можна буде виконати впродовж місяця після закінчення часу карантину", - сказав Шевчук.

Він також закликав не приносити до церкви лозу на Вербну неділю і великодні кошики на Великдень. За його словами, кожен зможе освятити і лозу, і пасхальні кошики у власних домівках за допомогою онлайн-трансляцій. "Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння», – додав Шевчук.

Голова УГКЦ попросив вірян в таких обставинах не наполягати на причасті.

"Але я прошу вас: не наполягайте. У нинішніх обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті. А Святе причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують сурові правила карантину", – сказав глава УГКЦ.

Він закликав вірян і священнослужителів суворо дотримуватися правил карантину.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу. Зокрема, забороненоперебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Фото: ugcc.ua