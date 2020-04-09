Зеленський каже, що більшість українців підтримують проєкт "Великдень вдома"

Більшість українців підтримують карантинні заходи та проєкт «Великдень вдома», коли богослужіння можна подивитися у трансляції.

Про це свідчать дані, оприлюднені на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву.

«Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку», – сказав Зеленський.

Як зазначалося на нараді, щоб допомогти людям відсвяткувати Великдень удома, «Укрпошта» вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.