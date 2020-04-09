Зеленський каже, що більшість українців підтримують проєкт

Зеленський каже, що більшість українців підтримують проєкт "Великдень вдома"

Укрінформ
Більшість українців підтримують карантинні заходи та проєкт «Великдень вдома», коли богослужіння можна подивитися у трансляції.

Про це свідчать дані, оприлюднені на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% збираються відвідати церкву.

«Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку», – сказав Зеленський.

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Як зазначалося на нараді, щоб допомогти людям відсвяткувати Великдень удома, «Укрпошта» вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.

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