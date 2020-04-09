На Великдень критично важливо уникнути скупчень людей - ОП

На Великодні свята критично важливо уникнути скупчень людей.

Про це заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Великдень... велике свято для всіх. Але і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього", - сказав Тимошенко.

Він додав, що Президент Зеленський зустрічається з представниками церков щодо святкування Великодня.

Тимошенко зауважив, що необхідно зробити так, аби люди не йшли саме до церкви святити паски, а залишилися вдома. "От посвятити фізично – ми зараз підключили "Укрпошту", "Нову пошту", інших, щоб придумати, як це зробити так, аби було найменше контактів. Нам критично важливо уникнути скупчень", - зауважив Тимошенко.

Як повідомлялося 8 квітня, Міністерство внутрішніх справ та релігійні конфесії домовилися про формат проведення Великодніх свят. Cлужби у храмах проводитимуться, однак за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Вірянам не забороняється відвідувати храм в індивідуальному порядку в час відсутності богослужінь, але одночасно не повинні перебувати більше двох осіб у великих храмах та однієї - у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а зовні не має бути черг.

Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків є кілька можливостей. У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини - для освячення там пасок. Таким чином, усі охочі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

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