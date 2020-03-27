Поліція заблокувала село на Рівненщині, де померла людина від коронавірусу

Село на Рівненщині, де померла жінка і виявлено ще 8 жителів з коронавірусом, заблоковано поліцією.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У селі Тинне Сарненського району проводять посилені заходи з протидії поширенню коронавірусу. Усі 9 осіб, в яких виявили захворювання, – мешканці цього населеного пункту. Після результатів швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з'ясування обставин – заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного», - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановлюють осіб, які могли контактувати з інфікованими.

Зазначається, що проблем із поставкою продуктів немає. У селі діють близько десяти продуктових магазинів та дві аптеки.

Уже сьогодні «Сарнифармація» додатково скерувала в свою аптеку антисептики, деззасоби та ліки.

Додаткову партію засобів індивідуального захисту направлять і в аптеки мережі «Рівнеліки». Усього в населеному пункті проживає близько 5 тисяч осіб.

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Поліцейські та Нацгвардія патрулюватимуть цілодобово. Працівники ДСНС здійснюють санітарну обробку техніки при в’їзді у село Тинне.

Як повідомляло агентство, у Рівненській області сьогодні вранці підтвердили дев'ять випадків захворювання на Covid-19, одна жінка померла.