МОЗ закликає запустити по всій Україні сервіси замовлення ліків онлайн

МОЗ закликає запустити по всій Україні сервіси замовлення ліків онлайн

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я закликає облдержадміністрації запустити сервіси замовлення ліків онлайн.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без нагальної потреби не відвідувати місць масового скупчення та користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої потреби чи сплати комунальних послуг. МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах", - йдеться у повідомленні.

Як приклад у МОЗ навели досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

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