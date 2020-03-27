МОЗ закликає запустити по всій Україні сервіси замовлення ліків онлайн
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.
"У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без нагальної потреби не відвідувати місць масового скупчення та користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої потреби чи сплати комунальних послуг. МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах", - йдеться у повідомленні.
Як приклад у МОЗ навели досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків.
З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.