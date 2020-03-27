У Франківську коронавірус виявили у 10 хворих на пневмонію

В Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на Covid-19 показали позитивний результат у 10 випадках. Щодо цих пацієнтів тепер очікують лабораторні дослідження.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Маємо інформацію з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на Covid-19, з них 6 – позитивні… Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, з них 4 – позитивні і передаємо їх теж у лабораторію для підтвердження», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що п’ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірусну інфекцію, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.

Також сьогодні тестували на наявність коронавірусної інфекції частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.

«Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов’язково пізніше будемо робити повторне тестування, бо тут йдеться про життя двох», - зауважив мер.

Раніше мер Івано-Франківська повідомив, що у місцевих лікарнях сьогодні розпочинають експрес-тестування на Covid-19 хворих на пневмонію.

На Прикарпатті лабораторно підтверджені 24 випадки на Covid-19, з них три – летальні.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: AA