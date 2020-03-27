На Прикарпатті стан санітарки, яка захворіла на Covid-19, медики оцінюють як легкий

В Івано-Франківській області стан санітарки обласної клінічної лікарні, в якої виявили коронавірус, медики оцінюють як легкий. Вона вчасно звернулася за допомогою.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тут спрацювала обізнаність пацієнтки і добра тактика керівників обласної клінічної лікарні. На початку робочого для вона звернулась до керівника обласної клінічної лікарні зі скаргами на погане самопочуття, кашель і підвищену температуру. При первинному огляді відразу була настороженість на коронавірус, тому ізолювали кабінет. Оглядали її медики в костюмах біозахисту. Взяли біометірал для експрес-тесту на Covid-19. Результат був позитивний, і її відразу госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Нині її стан легкий», - повідомив Чемний.

Він зауважив, що в Івано-Франківській області наразі 25 пацієнтів очікують дослідження на Covid-19 з вірусологічної лабораторії. Відомо, що на Прикарпатті лабораторно підтверджені 24 випадки на Covid-19, з них три – летальні.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.