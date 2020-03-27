На Прикарпатті госпіталізували жінку з Covid-19, яка втекла з київської лікарні

В Івано-Франківській області поліція допомогла госпіталізувати до інфекційної лікарні жінку, яка втекла зі столичного медзакладу. Правоохоронці притягнуть її до адміністративної відповідальності.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив начальник поліції області Володимир Голубош, передає кореспондент Укрінформу.

«Від колег з Києва ми отримали інформацію, що громадянка самовільно залишила лікувальний заклад в Києві. О 5-й ранку 25 березня був зупинений автомобіль , в якому ця громадянка пересувалась разом з чоловіком, донькою та зятем. Ми викликали карету швидкої і їх доправили до обласної інфекційної лікарні. Там взяли необхідні аналізи і зобов’язання про дотримання самоізоляції. Вказана громадянка знову ж не дотрималась норм. Відтак вже зібрано матеріали про притягнення її до адміністративної відповідальності», - сказав Голубош.

На брифінгу зазначалося, що у Києві жінці підтвердили Covid-19. Втім, у неї не було симптомів , тому вона самовільно залишила лікувальний заклад.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про 39-річну жінку з Коломийського району. До Києва вона приїхала з Бельгії. У столиці жінка самовільно залишила Олександрівську лікарню, де їй поставили діагноз підозри на Covid-19.

Відомо, що на Прикарпатті з-за кордону повернулись понад 1300 осіб. В ОДА стверджують, що всі вони підписали згоду на самоізоляцію. Нині на цьому режимі погодились перебувати ще 84 особи, які контактували з хворими на коронавірус.

Нині на Прикарпатті підтвердили 16 випадків захворювання на Covid-19, з них два випадки – летальні.