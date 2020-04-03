У Раді продовжили обмеження до кінця карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.

Про це свідчать зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", які оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України підписав розпорядження, яким продовжив дію додаткових заходів із попередження поширення коронавірусної хвороби. Зазначеним документом продовжується дія розпорядження Голови Верховної Ради України від 12 березня 2020 року № 151", - повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ передбачає, що на період дії встановленого в Україні карантину, буде обмежено допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів народних депутатів, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Також буде на весь період дії карантину призупинено особистий прийом громадян народними депутатами в адміністративних будинках Верховної Ради. Продовжено опрацювання письмових чи електронних звернень громадян.

До кінця карантину скасовуються службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, Апарату ВР, народних депутатів України та їх помічників-консультантів.

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Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Кабінет міністрів 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У Києві станом на 3 квітня 189 осіб мають підтверджений діагноз COVID-19. Зафіксовано три летальні випадки. За минулу добу захворіли 28 людей.