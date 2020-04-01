Разумков підписав закон про соціальні та економічні гарантії через коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3275).

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції України підписав ухвалений на позачерговому засіданні парламенту 30 березня Закон України (відповідний законопроєкт зареєстровано за № 3275) щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Цей Закон вже передано на підпис Президенту України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" містить такі ключові положення:

- медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації серед людей захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, Кабінетом Міністрів буде встановлено доплату у розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, що знаходяться вдома, – до 100% заробітної плати;

- піднято ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців: перша група – з 300 тис. грн до 1 млн грн, друга група – з 1,5 до 5 млн грн, третя група – з 5 до 7 млн грн;

- операції з ввезення на митну територію України ліків, медичних виробів і обладнання для протидії COVID-19 та їх постачання звільняється від сплати ПДВ;

- тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту зі спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;

- плата за землю і податок на нерухомість не сплачуються з 1 березня по 31 березня 2020 року;

- штрафні санкції за несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня;

- під час дії карантину учасники судової справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів;

- передбачено право суду під час карантину приймати рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання, якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи;

- на період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором;

- вводяться правила дистанційної роботи працівників: загальна норма тривалості робочого часу передбачена Кодексом законів про працю України, працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав, зменшення зарплати;

- за зверненням роботодавця виплачуватиметься допомога по частковому безробіттю працівникам, яких не звільнено з роботи, але їхня зарплата і тривалість робочого часу скорочена роботодавцем (тільки для малих і середніх підприємств);

- продовжується виплата державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інших видів державної допомоги, пенсії по інвалідності на період карантину;

- на період карантину уряд отримає право встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціальні товари;

- на період карантину місцеві ради, їхні виконавчі комітети отримають право проводити дистанційні засідання у режимі відеоконференції або аудіоконференцій, до порядку денного яких можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями;

- журналістам гарантується, як і раніше, безперешкодне пересування по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3275) був ухвалений на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: ВР