У Києві поки не відкриватимуть перукарень та салонів краси

Перукарні та салони краси не будуть працювати до покращення епідеміологічної ситуації.

Про це повідомив у відеозверненні радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

"Станом на зараз в місті Києві припинена діяльність закладів, які надають перукарські послуги, салонів краси, манікюрних салонів тощо. Місто не приймало жодних рішень щодо їх відкриття або поновлення діяльності", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що наразі неможливо проконтролювати дотримання санітарних вимог, протиепідеміологічних вимог, а також дезінфекційних заходів під час роботи даної мережі.

Як повідомлялося, Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.