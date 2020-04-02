На Київщині зафіксували 64 випадки коронавірусу, три - летальних

У Київській області підтверджено 64 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на 10:00 2 квітня 2020 року офіційно підтверджено 64 випадки захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

З них: 27 – в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м Обухів (в т. ч. 3 дитини).

Також 12 – у Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.

6 випадків - у м. Бориспіль; 3 – у м. Біла Церква; 3 – у м. Бровари; 2 -м. Ірпінь; 2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 1– у смт Ворзель; 1 – у м. Гостомель; 2 – у м . Буча; 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є; 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище.

Двоє пацієнтів (м. Бровари та м. Біла Церква) одужали. Померло 3 людини.

За віком захворілих: 1- 10 років – 4,7 %; 11 – 20 років – 3,1%; 21 – 30 років – 7,8%; 31- 40 років – 25%; 41 – 50 років – 32,8 %; 51 – 60 років – 21,9%; 61-70 років – 1,6% ; понад 70 років – 3,1%.

Підозру на зараження мають 258 осіб. Встановлено медичне спостереження за 701 контактною особою.

Як повідомлялося, в Україні на сьогодні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.