МОЗ: серед хворих на COVID-19 в Україні - 20 дітей і 26 медиків

Серед 804 українців, у яких на сьогодні лабораторно підтверджено коронавірусне захворювання, - 26 медичних працівників та 20 дітей.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми маємо з 804 випадків (підтверджених лабораторно - ред.) госпіталізованих до закладів охорони здоров'я 398 осіб, всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми маємо 20 дітей, і, на жаль, ми маємо 26 медичних працівників”, - сказав Ляшко.

За його словами, до апарата штучної вентиляції легень підключено одну особу, хвору на COVID-19.

Ляшко поінформував, що серед 20 померлих, у яких виявлено коронавірус, - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони старші за 50 років, і майже всі мали супутні захворювання: серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет, захворювання нирок і легень.

“Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19. Тому я закликаю всіх людей старших за 60 років, всіх людей з хронічними захворюваннями: серцево-судинними, новоутвореннями, з діабетом, захворюванням нирок та легень - залишатися на самоізоляції. Зараз не той час, зараз не до жартів. Зараз ми повинні бути свідомі щодо свого здоров’я, до загрози, яка постала перед суспільством у світовому масштабі”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.