МОЗ пропише правила самоізоляції хворих на COVID-19 у легкій формі

Міністерство охорони здоров'я опрацьовує правила перебування на самоізоляції та амбулаторного лікування хворих на COVID-19 в легкій формі.

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Самоізоляція - це єдиний метод стримати поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни. Ми розуміємо, що закрити на 14 днів людей на самоізоляцію без доступу до продуктів харчування, предметів першої необхідності досить важко. Тому і врегульовуємо це питання: як це має відбуватися, в який час, хто має ходити за продуктами харчування і як в закладах, які продають продукти харчування, забезпечити соціальну дистанцію для того, щоб унеможливити інфікування”, - сказав Ляшко.

Також, за його словами, опрацьовується питання надання медичної допомоги та забезпечення хворих на COVID-19 в легкій формі, які перебувають на амбулаторному лікуванні. “У нас передбачається амбулаторне лікування, тобто хворі з підтвердженим діагнозом на коронавірусну хворобу можуть перебувати не в стаціонарі, а дома, і отримувати лікування. Але в цих випадках ми чітко прописуємо, хто повинен зробити доставку продуктів хворому, хто повинен забезпечити домашній нагляд за цим хворим, як забезпечується медико-санітарне спостереження для того, щоб ми розвантажили і систему охорони здоров’я, і унеможливили інфікування на території країни або житлового будинку, де перебуватиме хворий”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, з 29 березня МОЗ оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, в яких немає ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.