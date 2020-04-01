Уряд прописує поняття самоізоляції та обов'язкової обсервації у постанові

Кабінет міністрів визначить в оновленій постанові поняття самоізоляції та обов'язкової обсервації на 14 днів після приїзду з-за кордону.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прописуємо в оновленій редакції постанови №211 поняття самоізоляція, обсервація, обов'язкова ізоляція. Звичайно, що на період карантину буде прописано проходження обов'язкової обсервації для всіх громадян, які прибувають в Україну. Ми наголошуємо на цьому - всі, хто в'їжджає в Україну зараз, мають проходити обов'язкову обсервацію та ізоляцію на 14 днів", - сказав Шмигаль.

Він додав: передбачається, що працівники санітарно-карантинних підрозділів у пунктах пропуску на кордонах забезпечуватимуть здійснення необхідних заходів з метою обсервації та ізоляції осіб, які повернулись з країн, де зафіксовано спалахи Covid-19.

"Для посилення контролю за поширенням інфекції планується запровадити медико-санітарне спостереження за особами, які перебувають на обсервації або ізоляції", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що дії уряду спрямовані на те, щоб максимально швидко пройти період надзвичайної ситуації та карантинних заходів.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні введено карантин у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.