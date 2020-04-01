МВС більше не дасть згоди на жоден чартер для евакуації – Аваков

Міністерство внутрішніх справ більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні й лише окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санлікарів з наступним тестом ПЛР. Тільки так", - зазначив він.

Свою позицію міністр пояснив поведінкою українців, які прибули з Катару і Балі, які опиралися обсервації. "Це – свинство, не по закону, не по суду - по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за будь-яку ціну, а може минеться, і плювати вам на безпеку інших. Так не можна... це не чесно щодо мільйонів людей, які живуть у країні. Більш як 75% випадків зараження коронавірусом у Києві – ті, хто прилетів, 25% вторинне зараження від них же - вже у Києві", - уточнив Аваков.

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Він підкреслив, що порушників режиму обсервації, тих, хто втік від неї, чекають штрафи. "Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент вже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цієї санкції (всі громадяни встановлені) – санкція: штраф до 17 000 гривень. Якщо у когось із пасажирів рейсу буде виявлений вірус - поліція прийме рішення про висунення звинувачень відповідно до ст. 325 – аж до арешту і тримання під вартою до 3 років. Жодних іграшок і жартів, у нас уже загинуло від вірусу 17 осіб", - зазначив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22.00 31 березня, в Україні зареєстровано 645 випадків COVID-19. Померли 17 людей.