Більшість українців зараз турбує здоров'я близьких і ціни на продукти

Найбільше українців зараз турбуються за здоров'я близьких, через зростання цін на продукти і складність купити засоби захисту.

Про це свідчать результати опитування, поведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Говорячи про проблеми і складнощі, які їх зараз турбують, респонденти найчастіше називали такі (можна було обрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких – 38%; сильно зросли ціни на продукти харчування – 29%; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%; виникли фінансові труднощі – 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності – 20%", - йдеться в дослідженні.

Згідно з його результатами, 12% респондентів самі бояться захворіти; стільки ж постійно переживають через невизначеність ситуації, 11% опитуваних відчувають труднощі через неможливість дістатися до іншого населеного пункту, 10% - потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює; у 6% респондентів виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей.

Крім того, 5% респондентів відправили в неоплачувану відпустку; 4% опитаних загрожує втрата роботи, також 4% українців стало складно вести свою підприємницьку діяльність.

Опитування проводилося з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.