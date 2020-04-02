Українці більше бояться економічних наслідків карантину, ніж епідемії
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Оцінка успішності влади та реакція суспільства на події, пов’язані з епідемією коронавірусу".
"43% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців", - йдеться у результатах опитування.
На думку респондентів, найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія – 47%, Іспанія – 23%, Україна – 12%, США – 12%.
Найкраще, на думку опитаних, з епідемією справляються Китай – 46%, Німеччина – 9%, Білорусь – 7%, Україна – 6%, Південна Корея – 5%.
Відповідаючи на запитання про те, які країни чи міжнародні організації можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу, 34% українців назвали Китай; 11% - Всесвітню організацію охорони здоров'я; 10% - Європейський Союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організацій не зможе цього зробити.
З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.