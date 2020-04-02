Українці більше бояться економічних наслідків карантину, ніж епідемії

Більша частина українців побоюється більше економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Оцінка успішності влади та реакція суспільства на події, пов’язані з епідемією коронавірусу".

"43% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців", - йдеться у результатах опитування.

На думку респондентів, найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія – 47%, Іспанія – 23%, Україна – 12%, США – 12%.

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Найкраще, на думку опитаних, з епідемією справляються Китай – 46%, Німеччина – 9%, Білорусь – 7%, Україна – 6%, Південна Корея – 5%.

Відповідаючи на запитання про те, які країни чи міжнародні організації можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу, 34% українців назвали Китай; 11% - Всесвітню організацію охорони здоров'я; 10% - Європейський Союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організацій не зможе цього зробити.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.