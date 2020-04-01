Майже 60% українцям вистачить заощаджень менше ніж на місяць

Майже 60% українців вважають, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць. 16% зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-ох місяців, 7% – до 3-ох місяців. 6% – до пів року, 3% – до року і більше", - йдеться у повідомленні.

Водночас дві третини опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% повідомили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень. 29% – працюють дистанційно, 32% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 4% – втратили роботу.

При цьому, згідно з опитуванням, майже 80% опитаних вважають, що в Україні настане затяжна економічна криза. Понад дві третини схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають через те, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають). Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті – не хвилюються через це.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, в рамках карантину закрито ТРЦ, театри, кінотеатри, заклади громадського харчування, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.