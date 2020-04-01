87% українців бачать реальну загрозу поширення коронавірусу

Абсолютна більшість українців (87%) бачить реальну загрозу поширення коронавірусу в Україні.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою «Рейтинг».

«Результати опитувань, проведених Соціологічною групою «Рейтинг» (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня), продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів бачать реальною загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні. У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу, зросла (з 73% до 87%)», - йдеться у повідомленні.

При цьому 51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин. 41% – протилежної думки. За останні два тижні у цьому питанні думки респондентів майже не змінилися. Відносно частіше про загрозу говорили жителі західних та центральних регіонів країни та містяни.

Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-ти бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або ж високий, 34% - середній, 32% – як низький або ж мінімальний. Частіше про високий рівень захворюваності говорили жителі півдня, містяни, та представники старшої вікової категорії.

Водночас оцінюючи ситуацію з захворюваністю у своєму регіоні, респонденти вважають її менш загрозливою, аніж по країні загалом. Так, лише 13% опитаних зазначили, що рівень захворюваності у їхній місцевості є високим, 65% вважають його низьким, або ж мінімальним. Остання думка переважає серед жителів східних областей та селян.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Як повідомлялося, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.