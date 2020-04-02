Майже половина українців виступають за жорсткіший карантин

Майже половина українців виступають за жорсткіший карантин

Опитування
Укрінформ
Майже половина українців вважають, що влада неуспішно протидіє епідемії коронавірусу.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Оцінка успішності влади та реакція суспільства на події, пов’язані з епідемією коронавірусу".

"40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна. 17% опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна", - йдеться у результатах дослідження.

Водночас 17% респондентів вважають що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, а 70% вважають, що не успішна.

"Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% дотримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно", - йдеться у результатах дослідження.

При цьому 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, що ці заходи повинні бути менш жорсткими, запроваджено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

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