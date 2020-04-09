В Україні зафіксували 1892 випадки коронавірусу, за добу - 224 нових

В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

Про це повідомляє Telegram-канал Корнавірус_інфо.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 102 випадки;

Волинська область — 38 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 51 випадок;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

Кіровоградська область — 78 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська область — 130 випадків;

Львівська область — 61 випадок;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 43 випадки;

Полтавська область — 19 випадків;

Рівненська область — 64 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 169 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 302 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.