У світі вже 1,5 мільйона випадків коронавірусу

У світі на коронавірус захворіли вже 1, 5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.

Про це повідомляє ресурс Worldometers.

Найбільша кількість інфікованих у США — 435 128 пацієнтів. З них 22 891 людина одужала та 14 795 — померли.

Далі за кількістю інфікованих йдуть Іспанія — 148 220, Італія — 139 422, Німеччина — 113 296 та Франція — 112 950.

У Китаї, який раніше був лідером за кількістю інфікованих, — загалом було 81 865 інфікованих. За останніми даними, там 77 370 хворих одужали та 3 335 — померли.

Найбільше летальних випадків зафіксували в Італії — 17 669, США — 14 795 та Іспанії — 14 792.

За останніми даними МОЗ, в Україні зафіксували 1668 випадків інфікування коронавірусом. З них 35 людей одужали та 52 померли. Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 людей, з них 33 — у критичному стані.