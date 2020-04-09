За добу від Covid-19 одужала рекордна кількість італійців
Укрінформ
Протягом минулої доби в Італії одужали понад 2 тисячі пацієнтів, раніше заражених коронавірусом.
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Установлено рекорд кількості тих, хто одужав - 2099 протягом одного дня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, динаміка одужання зростає третю добу поспіль.
При цьому за минулий день від Covid-19 померли 542 італійці, що свідчить про поступове зниження рівня смертності в країні.
З початку епідемії в Італії коронавірусом заразилися 139 422 особи, 17 669 хворих померли.