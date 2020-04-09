За добу від Covid-19 одужала рекордна кількість італійців

За добу від Covid-19 одужала рекордна кількість італійців

Укрінформ
Протягом минулої доби в Італії одужали понад 2 тисячі пацієнтів, раніше заражених коронавірусом.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Установлено рекорд кількості тих, хто одужав - 2099 протягом одного дня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, динаміка одужання зростає третю добу поспіль.

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При цьому за минулий день від Covid-19  померли 542 італійці, що свідчить про поступове зниження рівня смертності в країні.

З початку епідемії в Італії коронавірусом заразилися 139 422 особи, 17 669 хворих померли.

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