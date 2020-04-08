Посилення карантину оскаржують у суді - засідання призначили на 11 травня

Окружний адміністративний суд м.Києва відкрив провадження у справі про обмеження роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня 2020 та призначив підготовче засідання на 11 травня.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом підприємця з Одещини до Кабінету Міністрів України, в якому він просить суд визнати протиправними встановлені Урядом до 24 квітня 2020 року обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів», - ідеться в повідомленні.

Як інформує пресслужба, йдеться про постанову Уряду №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів в закладах харчування, торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 11 травня 2020 року.