Посилення карантину оскаржують у суді - засідання призначили на 11 травня
Про це інформує пресслужба суду.
«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом підприємця з Одещини до Кабінету Міністрів України, в якому він просить суд визнати протиправними встановлені Урядом до 24 квітня 2020 року обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів», - ідеться в повідомленні.
Як інформує пресслужба, йдеться про постанову Уряду №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів в закладах харчування, торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 11 травня 2020 року.