СБУ спростувала черговий фейк про "пом’якшення карантину"

В СБУ спростували черговий фейк про коронавірус, зокрема, про те, як нібито будуть виходити з карантинних обмежень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ на Facebook.

"Друзі, звичайно, в умовах карантину всі без винятку хочуть розуміти для себе, коли будуть зняті тимчасові обмеження на пересування, відновлено роботу малого та середнього бізнесу, навчання в школах і загалом — коли всі повернуться до нормального ритму життя. Але, на жаль, багато людей поширюють неперевірену інформацію з відповідями на ці питання, взяту з "власних джерел", - йдеться у повідомленні.

У СБУ просять ретельно фільтрувати інформацію та не розповсюджувати фейки. Перевіряйте факти щодо карантину та ситуації з коронавірусом COVID-19 на офіційних джерелах: сторінка МОЗ України; сторінка Офісу Президента України; Telegram-канал "Коронавірус_інфо" про COVID-19 в Україні; сторінка Центру громадського здоров’я України.

Також спростування фейків за цією темою можна знайти на сторінках СБУ за хештегом #фейкCOVID19.

У вівторок у ЗМІ з'явилась інформація про те, що РНБО підготувала проєкт щодо пом’якшення карантину з 14 квітня.

Проте у Раді національної безпеки і оборони це спростували, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав такі повідомлення у ЗМІ "безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації".